Arezzo, un pullman di turisti finisce sul guardrail in A1: un morto e 15 feriti

Un pullman di turisti è finito sul guardrail in A1, in provincia di Arezzo, e nell'incidente una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite. E' accaduto al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino. Sono intervenuti i vigili del fuoco per l'estrazione dei feriti dal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail. In volo anche elicotteri da Arezzo e da Bologna.