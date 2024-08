Modena, frontale tra due auto nella notte: un morto e cinque feriti

Un 19enne è morto in provincia di Modena in un drammatico frontale tra due auto nella notte a Mortizzuolo di Mirandola, mentre altri cinque giovani, tutti tra i 20 e i 26 anni, sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto fra le due e le tre di mattina, quando si sono scontrate una Yaris e una Bmw, per motivi ancora da chiarire. La vittima, Adam Cattabriga, di Poggio Renatico (Ferrara), lavorava in un bar. Era lui alla guida della Yaris quando c'è stato il frontale con la Bmw, a bordo della quale c'era solo l'autista. Sulla Yaris Adam viaggiava con altri amici.