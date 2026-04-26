Morirono travolti in ambulanza, il pm dice no all'ergastolo della patente per l'autista del Tir | La mamma di una vittima: "Stracciala da solo"

"Abbia coraggio: strappi la patente da solo". Lo sfogo è quello della mamma di Giulia, la più giovane delle tre vittime dello schianto in autostrada dell’agosto 2025. Quel giorno un camionista, che stava facendo dei video per TikTok, perse il controllo del mezzo tamponando l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Montevarchi. Non ci fu niente da fare per loro: morti sul colpo, insieme ad un paziente che stavano trasportando.