Arezzo, ladro morto dissanguato dopo il tentato furto: era irregolare in Italia

Secondo una prima ricostruzione il gruppo sarebbe partito dal Lazio, raggiungendo Arezzo usando l'autostrada fino a un certo punto e poi forse anche vie alternative, strade secondarie con l'intento di mettere a segno più colpi nella stessa zona prima di rientrare nel Lazio. Infatti, prima dell'episodio si erano registrate nella collina di Policano almeno altre due segnalazioni sospette di tentativi di furto in abitazioni. Infine, l'uomo che ha sparato è regolarmente in possesso della pistola ed avrebbe detto di aver agito per esasperazione, ricordando che dieci anni fa la sorella, proprietaria dell'abitazione accanto, era stata vittima di una rapina cruenta. Non risultano al momento persone iscritte nel registro degli indagati. L'inchiesta, coordinata dal pm Angela Masiello, è seguita dai carabinieri, che stanno continuando ad effettuare rilievi e approfondimenti.