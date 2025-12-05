Logo Tgcom24
Cronaca
Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

La Corte d'assise ha riconosciuto all'uomo, un artigiano di 56 anni, la legittima difesa

05 Dic 2025 - 14:22
© -afp

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, artigiano di 56 anni, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, avvenuta il 5 gennaio 2023. Mugnai sparò mentre l'uomo stava colpendo la sua abitazione con una ruspa. I giudici hanno stabilito che l'imputato agì per legittima difesa. La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni, proponendo la riqualificazione del reato da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell'imputato avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che Mugnai avesse agito nel pieno esercizio della difesa di sé, dei propri cari e delle proprie cose.

La dinamica

 La sera in cui si svolsero i fatti, il 56enne Sergio Mugnai era in casa a cena con i suoi familiari, quando il 59enne Gezim Dodoli, con il quale i rapporti di vicinato erano da tempo pessimi, iniziò a colpire l'abitazione con la benna di una ruspa. A quel punto Mugnai avrebbe reagito sparando al vicino con una carabina per la caccia al cinghiale, regolarmente detenuta. Dodoli morì sul colpo, all'interno della cabina di guida della ruspa. Secondo i giudici aretini, Mugnai avrebbe sparato a Dodoli agendo "in stato di legittima difesa" e per questo "il fatto non costituisce reato".

