Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, artigiano di 56 anni, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, avvenuta il 5 gennaio 2023. Mugnai sparò mentre l'uomo stava colpendo la sua abitazione con una ruspa. I giudici hanno stabilito che l'imputato agì per legittima difesa. La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni, proponendo la riqualificazione del reato da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell'imputato avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che Mugnai avesse agito nel pieno esercizio della difesa di sé, dei propri cari e delle proprie cose.