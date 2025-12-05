Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

La Corte d'assise ha riconosciuto all'uomo, un artigiano di 56 anni, la legittima difesa
La Corte d'assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, artigiano di 56 anni, accusato dell'uccisione del vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, avvenuta il 5 gennaio 2023. Mugnai sparò mentre l'uomo stava colpendo la sua abitazione con una ruspa. I giudici hanno stabilito che l'imputato agì per legittima difesa. La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni, proponendo la riqualificazione del reato da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell'imputato avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che Mugnai avesse agito nel pieno esercizio della difesa di sé, dei propri cari e delle proprie cose.
La sera in cui si svolsero i fatti, il 56enne Sergio Mugnai era in casa a cena con i suoi familiari, quando il 59enne Gezim Dodoli, con il quale i rapporti di vicinato erano da tempo pessimi, iniziò a colpire l'abitazione con la benna di una ruspa. A quel punto Mugnai avrebbe reagito sparando al vicino con una carabina per la caccia al cinghiale, regolarmente detenuta. Dodoli morì sul colpo, all'interno della cabina di guida della ruspa. Secondo i giudici aretini, Mugnai avrebbe sparato a Dodoli agendo "in stato di legittima difesa" e per questo "il fatto non costituisce reato".