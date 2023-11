Arezzo, aggredisce soccorritori 118: rotti finestrini ambulanza

Ad Arezzo un uomo ha aggredito gli operatori sanitari di una ambulanza.

L'aggressore ha rotto i finestrini del mezzo e minacciando l'equipaggio che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. L' Asl Toscana sud est, con un comunicato, ha espresso "solidarietà agli infermieri della Asl e ai volontari coinvolti in questa situazione di rischio ed emotivamente provante, avvenuta nello svolgimento del loro lavoro in aiuto alle persone che chiamano il 118 per un bisogno urgente di assistenza".