Arezzo, inveisce contro una commessa: "Mi avete venduto un telefono senza WhatsApp", arriva la polizia

Secondo quanto riporta ArezzoWeb, il quale il fatto è accaduto giovedì 27 ottobre al negozio Euronics di viale Mecenate ad Arezzo. "Mi avete venduto un telefonino senza WhatsApp, a me non serve a nulla", urlava la ragazza, in evidente stato confusionale. La commessa ha provato a spiegarle che il negozio non aveva colpe essendo WhatsApp un'applicazione da scaricare autonomamente, ma la giovane non ha voluto sentire ragioni.

La situazione è quindi degenerata e qualcuno ha deciso di chiamare la polizia. Sono arrivate due volanti. Con qualche difficoltà, gli agenti sono riusciti a calmare la ragazza e a tranquillizzare la commessa. "È diventato pericoloso uscire in questa città anche di giorno, dietro l'angolo puoi sempre incontrare un pazzo", ha commentato un testimone.