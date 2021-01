Arcuri: "Sui vaccini non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti" | Negli Usa 20,8 milioni di contagi, un morto ogni 33 secondi

Il commissario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri assicura che l'Italia non è in ritardo con le vaccinazioni e spiega come funziona il piano per le iniezioni. "Basterebbe andare sul nostro sito che informa i cittadini sull'andamento della campagna di vaccinazione per conoscere gli indirizzi dei centri preposti per la vaccinazione. Il piano è stato approvato dal Parlamento il 2 dicembre. Contiene alcune importanti decisioni. Il vaccino è gratuito per tutti e non è obbligatorio per nessuno. Sono individuate le categorie dei cittadini da vaccinare nel corso del tempo in funzione di due parametri: il livello di esposizione potenziale al contagio e la fragilità".