Coronavirus, in Italia 15.378 nuovi casi su 135.106 tamponi e altri 649 decessi

In Italia ci sono 15.378 nuovi casi di coronavirus a fronte di 135.106 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 10.800 su 77.993 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 649 decessi (contro i 348 di lunedì) per un totale, da inizio emergenza, che sale a 76.329. In terapia intensiva sono ricoverati 2.569 pazienti (-10). Il tasso di positività è dell'11,38%, in calo del 2,4% rispetto al 13,8% di lunedì.

I numeri della pandemia Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395. Gli attualmente positivi sono 569.961 (-1.297 nelle 24 ore), i dimessi e guariti 1.536.129 (+16.023) mentre in isolamento domiciliare ci sono ora 543.197 persone (-1.365).

Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 LaPresse 7 di 12 LaPresse 8 di 12 Ansa 9 di 12 LaPresse 10 di 12 LaPresse 11 di 12 LaPresse 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci A Bergamo è iniziata oggi la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus all'ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei più colpiti nella prima fase della pandemia. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori tra medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici.

In Veneto il maggior numero di nuovi positivi Tra le Regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle 24 ore la situazione peggiore è sempre in Veneto con 3.151 nuovi casi e 175 decessi, poi Lazio (+1.719), Sicilia (+1.576), Emilia Romagna (+1.506), Lombardia (+1.338), Piemonte (+1.109), Puglia (+1.081), Campania e Friuli Venezia Giulia 688.