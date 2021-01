Covid, presentato il vaccino italiano ReiThera: ha superato la fase 1 | Ippolito (Spallanzani): "E' monodose, anticorpi nel 92,5%"

Sono stati presentati i dati della fase uno della sperimentazione del vaccino made in Italy di ReiThera . I volontari arruolati sono stati 100, in 45 sono stati vaccinati con dosi diverse. Il 92,5% ha sviluppato anticorpi rilevabili. "Il vaccino GRAd-CoV2 - ha spiegato il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito - è a una sola dose e non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati della fase uno, Ippolito ha precisato: "Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è ad una sola dose".

Arcuri: "Governo in capitale Reithera per fase 2 e fase 3" Presente in conferenza anche il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri che, parlando del vaccino Reithera, ha annunciato: "Il governo ha destinato una quantità di risorse sufficienti per lo sviluppo successivo ed entrerà nel capitale dell'azienda per la fase due e la fase tre di sperimentazione. I contratti di sviluppo serviranno a finanziare la ricerca e una stabilizzazione incrementale della produzione".

Arcuri: "Vaccino ReiThera per dipendere meno possibile da altri" "Uno Stato illuminato, mai come in questa fase deve cercare di raggiungere due risultati: dipendere il meno possibile dagli altri e costruire il più possibile una capacità propria", ha detto ancora Arcuri, precisando che con il vaccino ReiThera "proviamo a raggiungere una qualche indipendenza e lasciamo a chi verrà dopo di noi una capacità di ricerca e sviluppo che prima della pandemia il Paese non aveva".





ReiThera: "Puntiamo a 100 mln di dosi per anno" Secondo il presidente dell'azienda ReiThera, Antonella Folgore, "puntiamo a sviluppare 100 mln dosi di vaccino per anno. Il vaccino è stabile ad una temperatura tra 2 e 8 gradi. Il nostro vaccino protegge dal virus ed è ben tollerato".