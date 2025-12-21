Arcugnano (Vicenza), auto si schianta contro un muro: morto un 19enne

Ad Arcugnano (Vicenza) un'auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è schiantata contro un muro. Nell'incidente è morto un 19enne, mentre gli amici - due coetanei della vittima e una ragazza di 17 anni - sono rimasti feriti in modo grave e sono ricoverati all'ospedale San Bortolo. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 di sabato 20 dicembre.