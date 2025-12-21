Arcugnano (Vicenza), auto si schianta contro un muro: morto un 19enne

Oltre alla vittima, a bordo della vettura c'erano altre tre giovani, tutti feriti in modo grave e ricoverati
© Vigili del Fuoco
Ad Arcugnano (Vicenza) un'auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è schiantata contro un muro. Nell'incidente è morto un 19enne, mentre gli amici - due coetanei della vittima e una ragazza di 17 anni - sono rimasti feriti in modo grave e sono ricoverati all'ospedale San Bortolo. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 di sabato 20 dicembre.
Secondo le ricostruzioni, il giovane deceduto, residente a Torri di Quartesolo (Vicenza), era seduto come passeggero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno lavorato per consentire i soccorsi del personale del Suem 118 e mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Lonigo.