Scontro auto-camion nel Padovano, morta una donna di 79 anni

Una donna di 79 anni è morta in un incidente frontale sulla strada statale 53 all'altezza del chilometro 16 a Carmignano di Brenta (Padova) tra un'auto e un mezzo pesante. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario e dei Vigili del fuoco, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso della donna, che viaggiava come passeggera. Leggermente ferito il conducente dell'auto, una Bmw, accompagnato in ospedale. Lievemente ferito anche l'autista del camion. I vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per i rilievi e il recupero dei mezzi. Sul posto anche l'elisoccorso del 118 e la polizia locale.