Aprilia (Latina), altra sparatoria in strada: trovati diversi bossoli

Un'altra sparatoria, a distanza di pochi giorni, si è verificata ad Aprilia in provincia di Latina. Alcuni residenti nel quartiere Toscanini hanno chiamato il 112 segnalando che qualcuno stava sparando colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri avrebbero rinvenuto alcuni bossoli. Il fatto è avvenuto dopo il ritrovamento di un ordigno esplosivo in una strada e dopo l'aggressione a mano armata a due carabinieri che, liberi dal servizio, stavano conversando in macchina. Pochi giorni prima c'erano state altre intimidazioni: ,diversi colpi di pistola contro le macchine in sosta e contro il portone di un palazzo di edilizia popolare sempre nel quartiere Toscanini.