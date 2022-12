Apricena (Foggia), donna uccisa in casa: arrestato il marito

Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie nella propria abitazione: la vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini che hanno udito i colpi di pistola. Quando i militari sono arrivati sul posto l'uomo si è asserragliato in casa. Dopo qualche minuto di mediazione, l'uomo ha aperto la porta e si è costituito.

Il femminicidio è avvenuto attorno alle 12. La donna aveva 44 anni. La coppia aveva figli. Sono in corso le indagini sul movente.

Un altro caso di femminicidio in provincia di Palermo - Sempre nelle scorse ore, un altro caso di femminicidio si è verificato a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo di 41 anni, Salvatore Panella, non accettando la separazione dalla ex compagna, Giovanna Bonsignore, 46 anni, ha deciso di ucciderla e poi di togliersi la vita.