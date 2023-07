Apre nuovo tratto M4: dall'aeroporto di Linate al centro di Milano in 12 minuti

Per l'occasione riaprirà anche piazza San Babila , che è stata trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele. L'ampliamento dell'area pedonale consente di collegare i due lati della piazza e di estendere lo spazio percorribile a piedi fino a largo Toscanini. Si crea così un percorso lungo corso Europa che, mediante la creazione di una ZTL, sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi di carico e scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile.

Impatto positivo sull'economia

Il prolungamento della linea 4 della metropolitana avrà un impatto economico positivo per il 73% delle imprese di Milano. A rilevarlo è un sondaggio realizzato da Confcommercio Milano, al quale hanno risposto complessivamente 768 imprese, di cui l'80% nell'area milanese. I settori dove la ricaduta sarebbe maggiormente positiva sono ricettività (82%), ristorazione (81%) e dettaglio non alimentare (79%). L'incremento del giro d'affari viene valutato entro il 10% dal 57% delle imprese milanesi. Per il 54% delle attività cittadine il collegamento diretto Linate - centro Milano avrà anche benefici in termini di maggiore attrattività turistica per l'area dove risiede l'impresa, percentuale che sale al 58% per quelle vicine alla M4. Nonostante il collegamento Linate-piazza San Babila in meno di un quarto d'ora, per le imprese resta però fondamentale anche rafforzare il collegamento con Malpensa: l'89% di quelle che hanno risposto al sondaggio vorrebbe l'alta velocità.