Aosta, medico opera una paziente in condizioni gravi durante la quarantena Covid: a processo

Una donna di 60 anni ricoverata all'ospedale Parini di Aosta per un'aneurisma all'arteria splenica, in condizioni così serie da non poter essere trasferita. E l'unico medico in grado di operarla a casa in quarantena perché è risultato positivo al coronavirus. Così l'allora direttore sanitario dell'Usl decide che l'isolamento del primario va interrotto. Per questo il pm ha chiesto per entrambi un decreto penale di condanna da 5mila euro.