Anzio, i turisti vandalizzano la Villa di Nerone

Anzio (Roma), ospita uno dei tanti patrimoni storici che l'Italia può vantare: la Villa di Nerone, che tuttavia è oggetto di vandalismo e scarso rispetto da parte dei turisti. Raccogliendo l'appello del comitato cittadino, "Striscia la Notizia" si è recata sul posto per verificare.



"D'estate questa spiaggia ai piedi della villa, che è libera e misura circa 500 metri, è invasa dai bagnanti. Non ci sarebbe niente di male se, in mancanza di controlli, non succedesse un po' di tutto: c'è chi scavalca la recinzione della villa per rubare il legname all'interno e usarlo per farci i falò" spiega il rappresentante Claudio Tondi. Addirittura c'è chi ha sfregiato il muro esterno con delle scritte.



Non è finita qui, però, perché i ruderi di alcune strutture di serzivio dell'antico porto neroniano sono invase dai bagnanti e nonostante gli sporadici interventi dei vigili, la mancanza di sorveglianza non impedisce loro di tornare. Infine, i magazzini sono un vero e proprio cumulo di rifiuti: dalle bottiglie di alcolici fino ai residui di cibo e alla plastica denotano un'incredibile mancanza di civiltà.