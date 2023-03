Anziani rapinati dalla banda dei sinti: aggressioni shock usando sonniferi e narcotici

Anziani rapinati, a "Fuori dal Coro" le testimonianze di alcune vittime della banda sinti specializzata in queste aggressioni con sonnifero o narcotici. "Hanno trovato mio padre riverso in terra completamente nudo e pieno di lividi. Gli hanno camminato sopra senza alcuna pietà" ha raccontato un parente di una delle vittime della banda formata da Natascia Glaudi e Meghi Lucchesi, finite in carcere per aver compiuto diverse rapine a Roma ai danni di anziani, narcotizzandoli.

Le due donne seguivano le loro vittime per settimane, analizzando le loro abitudini e i loro rapporti per poi colpire al momento opportuno fingendosi amici di parenti. "È arrivata a casa mia con un dolce dicendomi di fare un brindisi per il suo compleanno, non sono riuscito a mandarla via, sono stato un debole" ha dichiarato Aldo, 84 anni, alle telecamere del programma di Rete 4. "Andare al commissariato e fare la denuncia è stato umiliante, sono stato un imbecille. Oggi sono una preda facile" ha concluso la vittima.