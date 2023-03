Roma, narcotizzavano e rapinavano anziani: arrestate due donne

Novantenne narcotizzato

Il valore complessivo dei gioielli e denaro portato via alle vittime ammonta, complessivamente, a circa 160mila euro. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, è partita in seguito a una rapina avvenuta il 9 settembre 2022 nei confronti di un novantenne, in zona Bravetta. Una donna, dopo aver avvicinato con una scusa l'anziano in strada e averlo convinto a rientrare a casa in sua compagnia, lo avrebbe narcotizzato con una bevanda contenente, probabilmente stupefacente o altro narcotico, e, approfittando del suo stato di confusione gli ha portato via il bancomat, i soldi in contante e il telefono cellulare, per evitare potesse chiamare i soccorsi. L'anziano, probabilmente a causa dell'età e dell'eccessivo uso di narcotico è rimasto assopito a letto per circa due giorni.