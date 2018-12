Non ce l'ha fatta Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano colpito alla testa da Cherif Chekatt nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo. Quel giorno Megalizzi si trovava sul posto per seguire per Europhonica le sedute plenarie del Parlamento europeo. A "Stasera Italia" in onda su Rete 4, il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, ha dedicato un pensiero commosso e pieno di affetto per lui: "Ho pensato ad Antonio in questi giorni, alla sua vita, al suo obiettivo: quello di fare il nostro mestiere con la radio. Il suo sogno era l'Europa e una visione così concreta e precisa come la sua mi commuove. Vorrei ricordare a tutti quella che era l'Europa per Antonio Megalizzi".