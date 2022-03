Annuncio di Franceschini: è Pesaro la Capitale italiana della cultura 2024

Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Le città finaliste erano dieci: Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno, e la città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto scelto dalla giuria.

Pesaro la città di Rossini Pesaro è la città che ha dato i natali a Gioachino Rossini, del quale nel 2018 è stato celebrato il 150° anniversario della morte. Secondo comune per popolazione della regione Marche (dopo Ancona), affacciata sul mare e attraversata dal fiume Foglia, Pesaro è un centro balneare situato tra due colline costiere: il Monte Ardizio a est-sud-est e il Monte San Bartolo a ovest-nord-ovest, che dà il proprio nome al Parco Naturale del Monte San Bartolo. Pesaro possiede tradizioni culturali antiche.

Il patrimonio artistico Per questo il suo patrimonio storico-artistico è importante e articolato, fatto di musei e biblioteche, chiese e teatri, ville, monumenti e palazzi gentilizi. La tradizione marinara della città è ben documentata dal Museo Washington Patrignani. Tra gli eventi più significativi che hanno luogo a Pesaro nel corso dell'anno si segnalano, oltre al Rof, la Mostra internazionale del Nuovo Cinema, (Pesaro Film Festival) che si svolge a giugno. Tanti i monumenti celebri della città, dalla quattrocentesca Rocca Costanza al Palazzo Ducale ora sede della Prefettura fatto erigere da Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo, dal Museo Archeologico Oliveriano ai Musei Civici. Dal 31 ottobre 2017, Pesaro è Città Creativa della Musica Unesco, un risultato storico che attesta in modo ufficiale il Dna musicale del territorio.

Il sindaco: "Grande emozione, dedichiamo la vittoria all'Ucraina" La notizia è stata accolta con emozione dal sindaco Matteo Ricci, che ha dedicato "la vittoria a Kharkiv, città della musica Unesco come noi in Ucraina, in questo momento sotto le bombe".