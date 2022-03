Ucraina, la Scala sostituisce Gergiev con un giovane direttore, ma sempre russo

Sarà il maestro Timur Zangiev, 27 anni a dirigere, al posto di Valery Gergiev, le prossime recite della "Dama di picche" in programma da sabato 5 marzo al Teatro alla Scala.

Lo ha reso noto il sovrintendente Dominique Meyer, che ha scritto direttamente al direttore russo per comunicargli la decisione. "Zangiev ha già diretto parte delle prove ottenendo un forte apprezzamento da parte dell’orchestra", si apprende dal comunicato. Subito dopo l'invasione russa in Ucraina Meyer e il sindaco Beppe Sala avevano invitato Gergiev "a pronunciarsi in favore della risoluzione pacifica delle controversie, in linea con il dettato della nostra Costituzione. Non avendo ricevuto risposta risulta inevitabile una diversa soluzione".