Il sindaco Sala "licenzia" il maestro russo Gergiev : "Non prende distanza da Putin, non dirigerà alla Scala il 5 marzo"

"Vedo che altre persone nel mondo artistico, tipo la Netrebko, si sono espresse in questo modo, e anche molti nel mondo dello sport. Io non voglio giudicare ma quello che so, ho chiesto un attimo fa al sovrintendente Dominique Meyer", ha aggiunto Sala: "è che Valery Gergiev è ripartito e non ha risposto".

Proprio Anna Netrebko, soprano scoperta proprio da Gergiev e che dal 9 marzo sarà alla Scala in "Adriana Lecouvrier", ha scritto: "Prima di tutto: sono contraria a questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese ma ho molti amici in Ucraina e la pena e il dolore ora mi spezza il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che la gente possa vivere in pace. Questo è ciò che spero e per cui prego".

La star mondiale della lirica ha però anche aggiunto: "Obbligare artisti, o qualsiasi figura pubblica, a dar voce alle loro opinioni politiche in pubblico ea denunciare la loro patria non è giusto. Questa dovrebbe essere una libera scelta. Come molti dei miei colleghi, io non sono un politico Non sono un'esperta di politica. Sono un'artista e il mio scopo è unire le persone divise dalla politica".



Sala ha poi ricordato la presa di posizione di altri teatri: "Questo è un tema che è stato sollevato da Milano ma varie realtà e templi della musica hanno risposto". Proprio oggi infatti scade l'ultimatum a Gergiev fatto dal sindaco di Monaco Dieter Reiter, anche a nome della Munchner Philharmoniker, ovvero fare entro oggi una presa di distanze da Putin pena la fine della collaborazione con l'orchestra di cui è direttore principale dalla stagione 2015/16.

Intanto è di ieri l'annuncio della presa di distanze dal maestro russo, amico e sostenitore di Vladimir Putin, da parte del suo agente internazionale Marcus Felsner. "Alla luce della guerra criminale perpetrata dal regime russo contro la nazione Ucraina democratica ed indipendente, e contro l'aperta società europea nel suo complesso, e' diventato impossibile per noi, e chiaramente sgradito, difendere gli interessi del maestro Gergiev" ha spiegato in una nota.