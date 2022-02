Il sindaco Sala: "Gergiev condanni invasione Ucraina o stop a collaborazione con la Scala"

"Se non lo facesse - ha detto Sala - saremmo costretti a rinunciare alla collaborazione. Di fronte a queste situazioni bisogna intervenire". Gergiev in passato si è detto più volte vicino a Putin.

Il sindaco, Giuseppe Sala, che è anche presidente del Cda del teatro alla Scala, ha poi aggiunto che anche se il direttore d'orchestra non prendesse posizione, non è automatico che le prossime rappresentazioni dell'opera di Tchaikovsky, in programma tra il 5 e il 15 marzo, saltino: "Non so se non si terranno, ma magari si troverà un altro maestro".

Inoltre sulla questione Ucraina secondo Sala "c'è anche tutto il sistema finanziario e voglio capire cosa farà perché il sistema delle nostre banche da un lato sono molto esposte al sistema russo, il vero punto è capire quanto Putin ha consenso totale o no".