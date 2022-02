Guerra in Ucraina, Draghi: "Attacco russo ingiustificato e ingiustificabile"

È ingiustificato e ingiustificabile". Lo ha detto il premier Mario Draghi in merito all'invasione russa e all'inizio delle operazioni militari. "L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione", ha aggiunto. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Ucraina

Biden: "Russia unica responsabile della distruzione" - "Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso. Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza". Questa è la reazione di Joe Biden. Il presidente Usa ha dichiarato che si rivolgerà al popolo americano dopo l'incontro con i leader dei G7.

Di Maio: "Aggressione gravissima" - Sulla stessa linea del premier anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L'Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici", ha scritto su Twitter.

Sholz: "Violazione del diritto internazionale" - L'operazione militare russa è stata definita "una violazione eclatante" del diritto internazionale dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. "La Germania condanna con la massima fermezza questo atto senza scrupoli del presidente Vladimir Putin, la nostra solidarietà va agli ucraini" ha scritto in un comunicato.

Johnson: "Putin vuole bagno di sangue" - Anche la Gran Bretagna condanna l'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina: lo afferma il primo ministro britannico, Boris Johnson, che in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "un attacco non provocato". Il presidente Vladimir Putin - denuncia Johnson - "ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione".

Von der Leyen: "Cremlino responsabile" - "Condanniamo fermamente l'attacco ingiustificato della Russia all'Ucraina. In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l'Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile". Lo afferma in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula

von der Leyen.