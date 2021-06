Anm: "Senza assunzioni toghe a rischio gli obiettivi del Recovery"

ansa

Servono "concorsi in tempi rapidi" nella magistratura, o l'alternativa è quella di arrivare, secondo le prime stime, "a vuoti d'organico di 2mila" toghe negli uffici di merito in due anni. E' l'allarme del segretario dell'Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro, che avverte: "Con queste scoperture, che si aggiungono a quelle del personale amministrativo, potrebbero rivelarsi non realistici gli obiettivi fissati nel Recovery Fund".