Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, il vero problema clinico di Purgatori era rappresentato da un'endocardite batterica, patologia che sarebbe stata diagnosticata troppo tardi. Il Gup sottolinea che sarebbe mancato il necessario "sospetto diagnostico", elemento che avrebbe dovuto portare a ulteriori accertamenti specialistici, come emocolture ed ecocardiografia transesofagea. Per il giudice, la diagnosi differenziale non solo era possibile, ma avrebbe dovuto essere presa in considerazione alla luce del quadro clinico complessivo e degli esami disponibili.