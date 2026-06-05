Andrea Purgatori, quattro medici rinviati a giudizio per la morte del giornalista

Rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore tv Andrea Purgatori, scomparso nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma, al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento, il giudice ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza è stata fissata per il 12 gennaio.