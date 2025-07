Andrea muore a 19 anni per un tumore e il giorno dopo arriva un suo messaggio: "Ti voglio bene, mamma"

Andrea Falcone, per tutti semplicemente "Falco", viveva a Frescada di Preganziol, in provincia di Treviso. Amava la vita, studiava all'università, aveva tanti amici e una famiglia che adorava. Era appassionato di moto e sognava di tornare a guidarla appena si fosse ripreso. Da tempo combatteva contro un tumore, ma non si era mai lasciato abbattere. Continuava a sorridere, a progettare il futuro, a scrivere messaggi di speranza anche per chi stava peggio di lui. Era molto legato anche al nonno, figura di riferimento nei momenti più duri della malattia. Fino all'ultimo ha cercato di vivere con dignità e generosità.