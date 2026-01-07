Ancona, colpisce la moglie con una forchetta: arrestato per maltrattamenti

La donna era già finita in ospedale: a dicembre era stata aggredita dal marito con un mattarello
Un uomo di 43 anni, di origine bengalese, è stato arrestato dalla squadra mobile, ad Ancona, per maltrattamenti in famiglia. Tornato a casa dal lavoro avrebbe aggredito la moglie, 36 anni, sua connazionale e madre di due bambini piccoli. L'avrebbe presa a pugni e poi contro di lei avrebbe usato anche una forchettata. La vittima si è chiusa dentro un ripostiglio dell'abitazione, nel quartiere Piano di Ancona, da dove ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Poco dopo è arrivata la polizia, che l'ha soccorsa. Portata in ospedale, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.
Non era la prima volta che il marito picchiava la moglie. A dicembre un altro caso: l'uomo l'aveva aggredita con un mattarello in testa, causandole otto giorni di prognosi. La 36enne in quella circostanza non aveva voluto denunciarlo. Stavolta, invece, ha sporto querela e, su richiesta del pm di turno, il 43enne è stato arrestato e portato in carcere a Montacuto (Ancona).
Venerdì 9 si terrà l'udienza di convalida: l'arrestato potrà fornire la propria versione dei fatti. Stando alle accuse sarebbero anche altri gli episodi di maltrattamenti negli anni di convivenza con la moglie.