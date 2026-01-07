Ancona, colpisce la moglie con una forchetta: arrestato per maltrattamenti

Un uomo di 43 anni, di origine bengalese, è stato arrestato dalla squadra mobile, ad Ancona, per maltrattamenti in famiglia. Tornato a casa dal lavoro avrebbe aggredito la moglie, 36 anni, sua connazionale e madre di due bambini piccoli. L'avrebbe presa a pugni e poi contro di lei avrebbe usato anche una forchettata. La vittima si è chiusa dentro un ripostiglio dell'abitazione, nel quartiere Piano di Ancona, da dove ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Poco dopo è arrivata la polizia, che l'ha soccorsa. Portata in ospedale, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.