Ancona, l'infermiera della foto simbolo con il bambino senza mamma: "Un gesto d'amore"

Un gesto materno, pieno di affetto e di amore, quello che ha fissato l'obiettivo nel letto dell'ospedale dei bambini, il Salesi di Ancona. Una foto che in pochi minuti è diventata virale sui social. A condividerla è stata la mamma del piccolo che - anche lei positiva al covid - non poteva assisterlo in quella stanza. E' stata Katia, l'infermiera di turno, a sostituirla nel reparto di anestesia e rianimazione. Si è avvicinata a quel bimbo di sette mesi che stava lottando contro il virus e contro un'infezione, che lo aveva costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. "Un gesto di amore, è stato solo un gesto d'amore. Lui voleva tanto giocare" ha detto l'infermiera che per alcune ore ha commosso l'Italia intera.