Ana Obregon, mamma e nonna a 68 anni: "Forse arriverà anche un maschietto"

Dopo aver rivelato di aver concepito la piccola Ana Sandra Lequio Obregòn grazie al seme del figlio morto Aless , la donna ha dichiarato anche che sarebbe pronta a " rifare tutto, magari per un maschietto , anche se non è possibile scegliere il sesso dei bambini. Mio figlio voleva avere cinque figli ". Aless Lequio è deceduto a 27 anni nel 2020 in seguito a un cancro.

L'attrice ha dato alla bambina il suo nome, Ana, come voleva Aless, ha raccontato: "Chiamerò la mia prima figlia Ana come te, mamma". Ana Obregon ha inoltre annunciato che descriverà tutto "il lungo cammino" che ha portato alla nascita della bambina in un libro. E che sarebbe pronta a concepire un altro bambino, anche se non è possibile scegliere il sesso dei nascituri. "C'è una donatrice di ovuli - ha spiegato - e lo que toca, toca".

Leggi Anche Ana Obregon mamma a 68 anni con maternità surrogata dopo aver perso il figlio 27enne per un tumore

Le parole di Ana Obregon "Ti ho giurato che ti avrei salvato dal cancro e ti ho deluso", ha detto la Obregon, parlando idealmente al figlio morto. "Ti ho promesso che avrei messo al mondo tua figlia e ora ce l'ho tra le braccia. Quando la abbraccio, provo un'emozione indescrivibile, perché è come se ti stessi abbracciando di nuovo. Ti giuro che mi prenderò cura di lei con l'amore infinito che ho da dare e tu dal cielo mi aiuterà". "Sono tornata. Sono risorta. Sono rinata. Sono morta il 13 maggio 2020 e sono rinata il 20 marzo 2023, proprio così", ha aggiunto l'interprete. "Dopo tanto dolore è il mio turno", ha dichiarato posando i fotografi tra pannolini, biberon e fiocchi "tutti profumati di colonia, che meraviglia".