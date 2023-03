Ana Obregon mamma a 68 anni con maternità surrogata dopo aver perso il figlio 27enne per un tumore

La rivista spagnola ¡Hola! ha raccontato che Ana Obregon ha scelto il Memorial Regional Hospital a Miami, in Florida, per far nascere sua figlia. Da quanto si apprende l'attrice è rimasta nella città americana qualche giorno in attesa del parto, trascorrendo lì anche il suo compleanno (il 18 marzo). Sui social la donna ha commentato la notizia apparsa sulla rivista spagnola "Una luce piena d'amore è arrivata nella mia oscurità. Non sarò mai più sola. Sono tornata a vivere".

La carriera

Nella sua carriera Ana Obregón ha interpretato molti film, tra cui "Bolero Extasy" (1984) con Bo Derek e Andrea Occhipinti. In Italia è conosciuta anche per aver lavorato in alcune miniserie televisive come "Voglia di cantare" (1985), con Gianni Morandi e "Sei delitti per Padre Brown" (1988). In patria, dal 1993 al 1998, in coppia con Ramón Garcìa, ha condotto sulla TVE 1 lo storico spettacolo "¿Qué apostamos?", la versione spagnola di "Scommettiamo che...?"