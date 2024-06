Ambiente, controlli dei carabinieri nei cantieri edili: 1.669 reati di abuso edilizio in un anno

Tra gennaio 2023 e febbraio 2024 è aumentato in modo cospicuo il numero di reati relativi ad abusi edilizi nei cantieri edili. È quanto emerge dalle attività di controllo svolte dal Cufa (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri) attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. In particolare, su 15.052 controlli effettuati, sono state riscontrate violazioni alle norme urbanistiche per costruzioni o ristrutturazioni di immobili in 1.669 casi mentre i cantieri posti sotto sequestro sono stati 402.