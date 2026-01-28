Amazon taglierà altri 16mila dipendenti a livello globale

La ristrutturazione dell'azienda si inserisce in un contesto dove l'Intelligenza artificiale e l'automazione sta prendendo sempre più piede. Del resto, l'azienda ha più volte sottolineato che le tecnologie di Ia e machine learning sono centrali per l'ottimizzazione della logistica, l'assistenza ai clienti e la gestione dei dati. Questa trasformazione promette efficienza e nuovi servizi, ma solleva, allo stesso tempo, interrogativi sull'impatto occupazionale, soprattutto per le mansioni ripetitive o a basso valore aggiunto.