Amatrice, riceve una lettera: "Deve cambiare contatore"... ma è morto nel terremoto

E' morto sotto le macerie ad Amatrice , il 24 agosto 2016, Antonio Graziani , titolare di un'enoteca. Tuttavia, il mese scorso ha "ricevuto" una lettera in cui gli si chiede di cambiare il contatore. A raccontare la vicenda è il figlio dell'uomo, Angelo, che parlando con Il Messaggero, ha dichiarato: "Come si fa a mandare queste lettere senza informarsi di chi stiamo parlando". La E-distribuzione, società del gruppo Enel, si è detta "rammaricata per l'accaduto".

La lettera - "La E-Distribuzione per conto dell'Enel ci ha inviato una lettera indirizzata a mio padre: 'Gentile cliente, in data 24 agosto 2021 alle 11.54 i nostri tecnici si sono recati presso l'indirizzo della sua fornitura per eseguire la sostituzione del misuratore. Purtroppo non è stato possibile effettuare l'attività, la invitiamo a prendere un appuntamento'. Ma oramai lì c'è un prato, non c'è niente, neanche le macerie. La via nemmeno è accessibile", ha raccontato il figlio dell'uomo.

"Ho chiesto chiarimenti a un numero verde e neanche tanto gentili mi hanno risposto: 'A noi risulta attiva l'utenza'. Ho cercato di spiegare che lì non esiste più niente, la replica è stata: 'Siamo obbligati a fare la sostituzione'", ha aggiunto Angelo, il quale ha poi specificato che la disdetta delle utenze a suo tempo venne fatta.

La replica - Contattata dal quotidiano romano, la E-distribuzione ha precisato che "nell'ampio programma di sostituzione dei vecchi misuratori con quelli di nuova generazione che sta interessando il territorio nazionale, è stato commesso un errore di identificazione dell'utenza che ha comportato l'invio di una comunicazione a un destinatario errato. Scusandosi per l'accaduto rimane a completa disposizione per fornire chiarimenti".