Alto Adige, trovata morta in casa una giovane donna incinta: forse soffocata

Era incinta la giovane donna trovata morta a Versciaco, in Val Pusteria (Bolzano), nel suo appartamento. La 28enne, pachistana, era nel suo letto, e secondo gli investigatori non è escluso che sia stata soffocata. Gli inquirenti stanno interrogando il marito, anch'egli pachistano, che lavora come stagionale in una pizzeria di Versciaco.