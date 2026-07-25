Alta Velocità, riprendono i lavori sul nodo di Firenze: previsti disagi e rallentamenti in tutta Italia
Dopo un primo di round di lavori, la società ferroviaria aprirà nuovamente i cantieri nel capoluogo toscano, nodo cruciale per la circolazione dei treni
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Per la seconda volta in un mese, l'Alta Velocità divide l'Italia. Come già comunicato nelle scorse settimane da Rete ferroviaria italiana (Rfi), società di Ferrovie dello Stato, riprenderanno i lavori programmati per il nuovo Ponte al Pino a Firenze, le cui operazioni di posa bloccheranno la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Si tratta di un'arteria cruciale per la circolazione dei treni: quella di Firenze, infatti, collega il Nord e il Sud Italia.
Quando riprendono i lavori
Dopo un primo di round di lavori eseguiti nella prima finestra di luglio, la società ferroviaria aprirà nuovamente i cantieri dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. In questo lasso di tempo, verrà completata l'installazione del nuovo cavalcaferrovia Ponte al Pino, del peso di circa 550 tonnellate, dopo che la vecchia struttura è stata abbattuta all'inizio del mese.
Come cambiano i viaggi
L'offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze. Rete ferroviaria italiana (Rfi) metterà a disposizione autobus e navette sostitutive per le tratte interessate, mentre garantirà i viaggi a lunga percorrenza, seppur con diversi rallentamenti. La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà comunque garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano/Torino. Ma anche in questo caso non mancheranno disagi: per questi collegamenti sono previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e trenta minuti.
Previsti quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso Milano, Brescia, Bolzano e Venezia, nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto. Per una parte dei collegamenti sarà attivo un servizio di autobus tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte, così da garantire la continuità del viaggio. In questi casi l'allungamento dei tempi di percorrenza sarà di circa un'ora e trenta minuti.