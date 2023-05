Alluvione Emilia Romagna, è attesa altra pioggia | Solo nel Ravennate 27mila evacuati | G7: "Cordoglio per l'Italia, immagini atroci"

Ancora allerta rossa per l'alluvione e il maltempo in Emilia-Romagna.

Come se non bastasse, le previsioni annunciano altra pioggia con violento ciclone in arrivo dalla Tunisia. In tutta la provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone e al momento la superficie di territorio della città evacuata è pari al 16% del totale comunale. Secondo fonti del G7, Giorgia Meloni potrebbe lasciare in anticipo il summit di Hiroshima e tornare in Italia per seguire da vicino l'emergenza. In Piemonte si è messa in moto la macchina della Protezione civile e i sindaci si preparano ad affrontare l'emergenza. Il bilancio delle vittime è salito venerdì a 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila. Il fango ha imposto la chiusura di 500 strade. Bologna riapre un vecchio tratto di A1 per aggirare le frane. L'Arera sospende il pagamento di tutte le bollette nelle zone colpite. Quasi 3.000 uomini e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione.