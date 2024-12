Allarme Ocse: italiani fanalino di coda per comprensione del testo e matematica

In Italia, gli adulti di età compresa tra i 16 e i 65 anni hanno competenze cognitive inferiori alla media dei Paesi Ocse. Lo comunica la stessa Organizzazione, nell'ambito dell'indagine sulle competenze degli Adulti 2023, relativa a 160mila persone tra i 16 e i 65 anni residenti in 31 Paesi. Lo studio si riferisce alle capacità di lettura e comprensione di testi scritti (literacy), alle capacità di comprensione e utilizzo di informazioni matematiche e numeriche (numeracy) e alle capacità di raggiungere il proprio obiettivo in una situazione dinamica in cui la soluzione non è immediatamente disponibile. In particolare il 35% degli adulti ha ottenuto un punteggio pari o inferiore al livello 1 sia in literacy sia in numeracy, dati che pongono il nostro Paese tra gli ultimi della classifica.