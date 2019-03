Allacci abusivi ai contatori della luce a Napoli, gli abitanti ammettono: “Qua tutti fanno così”

È di pochi giorni fa la notizia che dal primo aprile le bollette di luce e gas caleranno, ma c’è chi di questi problemi non ne ha mai avuti. È il caso del quartiere Ponticelli di Napoli, dove gli abitanti, per protestare contro chi li ha lasciati vivere per anni in palazzine interamente in amianto, hanno deciso di allacciarsi illegalmente alla corrente.



Una situazione pericolosa, che va avanti da anni, come mostrano le immagini di “Mattino Cinque”, perché i cavi volanti, uno sull’altro, sono un pericolo a cielo aperto per chiunque passi da quelle parti. Racconta uno dei condomini: “Qua facciamo tutti così, non solo i migranti che abitano qui. Anche noi italiani siamo disonesti”. Poi ammette: “Tutti questi cavi ci fanno paura”.