Alina, sfregiata in volto dal suo ex: "Donne, denunciate"

Alina ha creduto di morire il 17 novembre, quando il suo ex l'ha aggredita. "Mi perseguitava, mi seguiva ovunque, sono sicura che avesse pianificato tutto", dichiara la donna ai microfoni di "Stasera Italia" in onda su Rete 4. "Voleva parlarmi ma io ho rifiutato". Alina ha conosciuto il suo carnefice tre anni fa, a Civitanova Marche in provincia di Macerata, che la donna aveva raggiunto nella speranza di trovare la sua America: un buon lavoro in un bar, grazie al quale poteva mantenere suo figlio di quattro anni.



Questo sogno è andato però lentamente in pezzi a causa di continui episodi di violenza, dovuti alla gelosia dell'uomo, che sono sfociati in un'aggressione con l'acido. Alina è riuscita a proteggersi in parte e trovare rifugio in un ristorante, dove il suo aggressore l'ha però inseguita per accoltellarla due volte - allo stomaco e alla schiena - finché il proprietario del locale non è intervenuto per salvarle la vita.