Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame sviene e si rompe il naso

A diffondere la notizia è il suo avvocato Flavio Rossi Albertini, spiegando che le condizioni di salute del suo assistito sono "in netto peggioramento". Il legale ha spiegato che, in base a quanto ha raccontato la dottoressa del carcere di Sassari, Cospito fatica a camminare, "sta facendo uso anche della sedia a rotelle: tutti i valori sono in calo e c'è rischio di edema cerebrale". Mercoledì l'appello del medico e degli avvocati per anticipare l'udienza sul regime di carcere duro fissata tra tre mes i.

"Ha le piastrine molto basse - ha spiegato Angelica Milia, la dottoressa di fiducia di Alfredo Cospito - e anche un piccolo taglio può provocare una forte emorragia che, viste le sue condizioni generali di salute e il fatto che non si stia alimentando da 100 giorni, può avere conseguenze gravissime".

"Dopo la caduta e le cure ricevute in clinica, ora è molto provato ma il dolore al naso si è ridotto. Non riesce però ad avere una termoregolazione normale, indossa tre pantaloni e quattro maglioni per cercare di riscaldarsi. È chiaro - ha ribadito la dottoressa - che non possa continuare a rimanere in questo carcere, deve essere trasferito in una struttura che possa garantirgli assistenza sanitaria adeguata".