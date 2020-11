Alex Zanardi trasferito dal San Raffaele di Milano a Padova: condizioni stabili

Il percorso di riabilitazione al San Raffaele - Al suo arrivo nella struttura milanese, l'atleta si trovava "in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica - scrive ancora l'ospedale -. Ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica. Negli ultimi due mesi, ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Ad Alex e alla sua famiglia tutto l'ospedale augura un futuro di progressivo miglioramento".