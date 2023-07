Alessia Pifferi a processo, teste: più preoccupata per sé stessa che per la bimba

"Ha pianto, ma non come una madre straziata"

Nella testimonianza alla Corte d'Assise di Milano, l'operatore del 118 ha raccontato il momento in cui il personale medico è intervenuto nell'abitazione di via Parea, il 20 luglio 2022, in seguito alla chiamata da parte di una vicina di casa. "La signora Pifferi era sul divano, non ricordo di averla vista urlare o disperarsi. In quel momento pensava molto a se stessa". Quando il medico, a sua volta sentito in mattinata, le ha comunicato della morte di Diana, "Alessia inizialmente ha pianto, ma non come una madre straziata".