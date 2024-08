"Alessia Pifferi fece morire Diana per un week-end con il compagno": le motivazioni della sentenza di condanna

Per la Corte, inoltre, "non può nemmeno sottacersi" che la 36enne, abbandonando la figlia anche nei fine settimana precedenti, si era "certamente" resa conto "delle precarie condizioni" in cui la cresceva. Tanto che nel frigorifero e nella dispensa di casa non sono stati trovati "alimenti per bambini". Per tali e altre ragioni, "non v'è dubbio che lasciare Diana da sola in casa, con la consapevolezza di esporla anche al rischio di morire di stenti e disidratazione, per regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine-settimana con il proprio compagno, non può che inverare la circostanza aggravante dei futili motivi" che si aggiunge a quella dettata dal rapporto madre e figlia.