Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo | La sorella: "È stata fatta giustizia"

"Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per mia sorella. L'ho fatto in rispetto della sua memoria, ma anche perché non accada ancora, ad altre persone. Hanno insultato una donna dopo che è stata massacrata e uccisa, non sarebbe stato giusto lasciar correre. Padovani è l'assassino. Ma anche queste persone, con le loro parole, ci hanno fatto molto male. Vivo un dolore insopportabile, ma dovevo farlo, dovevo denunciare e arrivare fino alla fine: per mia sorella, per i giovani e per la società. Per rispetto dei valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori. La mia sofferenza non passa, non può passare. Ma almeno, ora, è stata fatta giustizia piena per mia sorella", ha dichiarato Stefania Matteuzzi, come riporta il Resto del Carlino. Secondo quest'ultimo i quattro hater condannati sono tre donne e un uomo.