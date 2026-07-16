Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo | La sorella: "È stata fatta giustizia"

Tutti e quattro gli imputati nel processo agli hater di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, avevano denunciato diversi utenti, i filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione, risarcendo le persone offese.
La giudice Nicolina Polifroni ha condannato gli imputati a pene pecuniarie dai 4mila ai 20mila euro, più il risarcimento di 5mila euro ciascuno alla sorella della vittima, Stefania Matteuzzi, e 3mila euro ciascuno ai due nipoti. Per tre posizioni la pena è sospesa, in un caso la sospensione è stata condizionata al pagamento del risarcimento.
La sorella: "È stata fatta giustizia"
"Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per mia sorella. L'ho fatto in rispetto della sua memoria, ma anche perché non accada ancora, ad altre persone. Hanno insultato una donna dopo che è stata massacrata e uccisa, non sarebbe stato giusto lasciar correre. Padovani è l'assassino. Ma anche queste persone, con le loro parole, ci hanno fatto molto male. Vivo un dolore insopportabile, ma dovevo farlo, dovevo denunciare e arrivare fino alla fine: per mia sorella, per i giovani e per la società. Per rispetto dei valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori. La mia sofferenza non passa, non può passare. Ma almeno, ora, è stata fatta giustizia piena per mia sorella", ha dichiarato Stefania Matteuzzi, come riporta il Resto del Carlino. Secondo quest'ultimo i quattro hater condannati sono tre donne e un uomo.