Omicidio Alessandra Matteuzzi, la sorella: "È stata massacrata mentre era al telefono con me"

A "Verissimo" la toccante testimonianza della donna: "Lui le aveva tolto la libertà"
© Da video
A "Verissimo", Stefania Matteuzzi ripercorre il dramma che ha sconvolto la sua famiglia: l’uccisione di sua sorella Alessandra, vittima nel 2022 della furia del suo ex compagno, Giovanni Padovani, oggi condannato all’ergastolo.
Con voce commossa ma ferma, la donna ripercorre l’incubo vissuto dalla sorella negli ultimi mesi di vita, segnati da violenze, minacce e continue persecuzioni. "È stata uccisa e massacrata ancor prima dell’omicidio", racconta. "Lui le aveva tolto la libertà: le staccava la luce per obbligarla a uscire di casa per riattivare i contatori, compariva sul suo terrazzo, la obbligava a mandargli video ogni dieci minuti per capire dove fosse e con chi fosse".
A quel tormento, si aggiungevano episodi di violenza fisica, che con il tempo si erano fatti sempre più frequenti. "La sua vita era diventata un inferno, avevo paura per lei", continua Matteuzzi a Silvia Toffanin. "Quando è stata uccisa, stava rientrando a casa ed era a telefono con me proprio perché avevamo paura di lui, anche se lei era convinta che lui quel giorno fosse fuori Bologna".
Il racconto della donna si fa poi ancora più straziante quando rievoca l’ultima telefonata con la sorella, pochi istanti prima dell’aggressione mortale: "Aveva parcheggiato l’auto, è scesa e ha subito detto 'Giovanni cosa ci fai qui?'. Non c’è stato un dialogo tra loro, ho iniziato a sentire le urla di mia sorella, urla incomprensibili. Ho chiamato subito i carabinieri con il cellulare del mio compagno. Finché la sentivo urlare, mi dicevo 'almeno è viva', ma dentro di me avevo paura fosse arrivato quel momento".
