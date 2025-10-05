Omicidio Alessandra Matteuzzi, la sorella: "È stata massacrata mentre era al telefono con me"

A quel tormento, si aggiungevano episodi di violenza fisica, che con il tempo si erano fatti sempre più frequenti. "La sua vita era diventata un inferno, avevo paura per lei", continua Matteuzzi a Silvia Toffanin. "Quando è stata uccisa, stava rientrando a casa ed era a telefono con me proprio perché avevamo paura di lui, anche se lei era convinta che lui quel giorno fosse fuori Bologna".