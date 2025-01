Alemanno resta in carcere, deve scontare un anno e 10 mesi

I giudici di Sorveglianza erano chiamati a valutare la conferma della detenzione in carcere o il ritorno ai servizi sociali. Nel corso dell'udienza del 24 gennaio, l'ex sindaco della Capitale aveva ammesso di "avere sbagliato e di averlo fatto perché innamorato della politica". I difensori valutano un ricorso in Cassazione per impugnare la decisione della Sorveglianza.