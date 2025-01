Arrestato Gianni Alemanno: l'ex sindaco di Roma avrebbe violato gli obblighi disposti dai giudici di sorveglianza

L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato e portato nel carcere romano di Rebibbia. Avrebbe violato gli obblighi disposti dal tribunale di sorveglianza di Roma, che ha quindi disposto d'urgenza l'arresto e la conseguente revoca della messa in prova ai servizi sociali. Alemanno è stato condotto in carcere martedì sera intorno alle 20. La notizia è stata confermata dall'avvocato difensore di Gianni Alemanno, Edoardo Albertario, che tuttavia non ha voluto rilasciare dichiarazioni.